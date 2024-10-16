Як корпоративне управління в Укренерго повʼязане з імпортом електрики з Європи

Україна може втратити імпорт електроенергії з Європи. Причому в розпал опалювального сезону, саме тоді, коли цей імпорт буде критично важливим. Причина — НЕК «Укренерго» не відповідає вимогам європейської сертифікації оператора системи передачі. Якщо сертифікацію відкличуть — можливість для імпорту (і залучення аварійної допомоги) зникне. Але чи все так страшно й до чого тут наглядова рада Укренерго?

Фото: Макс Требухов

Наглядова рада Укренерго та її «напіврозпад»

Негаразди з корпоративним управлінням у НЕК «Укренерго» почалися після того, як 2 вересня цього року стрімко звільнили голову правління компанії Володимира Кудрицького. Тодішній склад наглядової ради на позачерговому засіданні заслухав звіт Кудрицького про облаштування захисту високовольтних підстанцій від російських атак. Відтак вирішили його звільнити — хоча претензій до цієї частини роботи компанії начебто раніше не було.

Наступного ж дня два іноземних незалежних члени наглядової ради Укренерго Данієль Доббені й Педер Андреансен заявили, що достроково завершують повноваження через політичний тиск.

«Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника Укренерго є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для цього немає жодних обґрунтованих підстав», — заявили тоді Доббені й Андреансен.

Фото: колаж Lb.ua Данієль Доббені й Педер Андреансен (праворуч)

Після їхньої відставки в наглядовій раді Укренерго, що має складатися з чотирьох незалежних членів і трьох представників держави, сьогодні лише чотири члени: один незалежний і три представники держави. Четвертого незалежного члена ради в цьому органі управління немає ще з 2022 року.

Тепер переходимо до нинішніх реалій.

14 жовтня у пресі оприлюднили лист директора секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковського до голови українського енергетичного регулятора НКРЕКП Юрія Власенка. У документі йшлося про потребу заново сертифікувати НЕК «Укренерго», адже компанія начебто припинила відповідати вимогам євродирективи 2019/944. Зокрема й через недоукомплектовану наглядову раду.

Енергетичне співтовариство — один з наших стабільних партнерів. Це міжнародна організація, яка допомагає поширити практики Євросоюзу на енергетичних ринках за межі, власне, Союзу. Це та організація, що допомагає Україні реформувати енергетичний ринок, щоб він нарешті став конкурентним і належно прозоро працював.

Фото: Радіо Свобода Високовольтні лінії електропередач

А ще саме секретаріат Енергетичного співтовариства сьогодні управляє Фондом підтримки енергетики України. Тим самим, з якого надходить таке важливе для наших енергетиків обладнання. Організація виконує роль посередника між донорами фонду й Міністерством енергетики України. Тож це партнер, до думки якого все ж варто дослухатися.

До слова, ще у вересні посли країн G7 також наголошували на важливості доформувати наглядову раду Укренерго. «Це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів», — підкреслювали вони у спільній заяві. За словами посла Бріджит Брінк, США також чекають, що після звільнення Володимира Кудрицького та членів наглядової ради НЕК керівні посади в Укренерго заповнять.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив: якщо не виконати вимог Енергетичного співтовариства, Укренерго може втратити ліцензування, а Україна — можливість імпортувати електроенергію взимку. Адже можливість працювати синхронно з європейською енергомережею безпосередньо залежить від наявності сертифікації в національного оператора НАК «Укренерго».

«Правила прості: є сертифікація — можна працювати, немає сертифікації — не можна працювати. Бо якщо хочете бути частиною Європи, то дотримуйтеся правил. Країна, національний оператор мереж якої не має сертифікації, не може бути частиною європейської мережі. А не може бути частиною мережі — то й не може імпортувати / експортувати електроенергію», — дохідливо пояснив експерт.

Фото: Олександр Попенко Олександр Харченко

Строк на приведення Укренерго до європейський стандартів у листі визначено чітко — 9 грудня цього року. Інакше європейський енергорегулятор має запустити процедуру пересертифікації українського оператора енергосистеми.

Чи справді все так критично?

На лист і занепокоєння ймовірною втратою імпорту електрики з Європи відреагувала НКРЕКП. У заяві регулятора йдеться про те, що всі процедури, аби доформувати наглядову раду Укренерго, уже розпочали.

«Наголошуємо, що станом на сьогодні жодних підстав для зупинки сертифікації оператора системи передачі або неможливості використання транскордонних перетоків для залучення імпорту електроенергії немає», — запевнили в НКРЕКП.

Зазначимо, що конкурс на відразу трьох членів наглядової ради Укренерго оголосили 10 жовтня. Тому станом на 14 жовтня процес відбору дійсно стартував. От тільки лист від секретаріату Енергетичного співтовариства надійшов до НКРЕКП напередодні — 9 жовтня. Звісно, навряд чи уряд кинувся готувати все необхідне для оголошення конкурсу за ніч. Швидше за все, підготовка тривала, але занепокоєння одного з основних партнерів додало йому необхідного, скажімо так, прискорення. Як це вже неодноразово бувало в нашій історії взаємодії з партнерами.

Очікують, що всіх незалежних членів наглядової ради Укренерго призначать до 9 грудня 2024 року. Ніби за датою все збігається з вимогами Енергетичного співтовариства.

Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу у ВРУ

Однак ніхто не може чітко гарантувати, що на першу декаду грудня Укренерго матиме комплектну наглядову раду. Як уже вище згадували, одне місце незалежного члена вакантне з 2022 року — лише у квітні цього року оголосили конкурс. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді 6 вересня запевнив депутатів: «Уряд провів усі процедури із завершення конкурсу на призначення — на той момент сьомого — члена наглядової ради. Зараз є шортліст із трьох кандидатів». І додав, що призначення очікують протягом двох тижнів — тобто ще у вересні.

Однак сьогодні вже 16 жовтня, а призначення так і не було. Ба більше, спливає строк повноважень єдиного «вцілілого» незалежного члена — Романа Піонковські. Тому й конкурс оголосили відразу на три місця.

До грудня ще є час доформувати наглядову раду Укренерго (хоча зауваження в Енергетичного співтовариства виникли не лише до цього органу управління). Однак чи буде наглядова рада дійсно сформована в повному складі саме до цієї дати — питання поки що відкрите. І воно потребує громадського контролю на всіх можливих етапах.

Бо як показує приклад з попереднім конкурсом, недостатньо просто оголосити відбір і провести співбесіди з кандидатами на посади. Мало подати до номінаційного комітету шортліст, хоча це й важливий етап відбору. Найважливіше, щоб призначення таки відбулися й Укренерго нарешті отримало повноцінну наглядову раду (у належні терміни). Тоді й хвилюватися про втрачені можливості не доведеться.

Фото: varta1.com.ua Офіс державної НЕК 'Укренерго'

Наостанок декілька слів про важливість корпоративного управління.

Як уже зазначали, відповідність НАК «Укренерго» стандартам корпоративного управління, свого часу було серед вимог, аби українську енергосистему синхронізували з європейською. А це дозволило Україні:

1) імпортувати електроенергію з Європи, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі після російських масованих атак;

2) залучати аварійну допомогу, щоб зменшити обмеження електропостачання (а іноді й уникати його) у найкритичніші моменти після атак.

Саме відповідність Укренерго згаданим стандартам дозволила від початку повномасштабного вторгнення залучити 1,5 млрд євро допомоги від партнерів — і тут йдеться не лише про кошти, які компанія отримала відразу обладнанням. Йдеться й про живі гроші. Адже партнери розуміли, кому вони ті кошти віддають і під які потреби. А також хто звітуватиме про їхнє використання.