Посол Брінк про ситуацію в Укренерго: США чекають на заповнення керівних посад

США чекають на заповнення керівних посад в Укренерго після звільнення з поста голови правління Володимира Кудрицького і звільнення членів наглядової ради НЕК.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає "Європейська правда".
За словами Брінк, питання щодо Укренерго лунає у діалозі США з українськими посадовцями. Детальніше про сигнали, які надсилає Вашингтон Києву посол не розповіла, зауваживши, що не розкриватиме "нашу дипломатичну комунікацію".
Брінк зазначила, що ситуація в Укренерго пов'язана з обсягом надходжень інвестицій в українську енергетику.
"Впевненість у незалежності інституції та у незалежності наглядової ради надзвичайно важлива для американських інвестицій у енергетичну сферу, і це повною мірою стосується приватних інвестицій", – сказала посол і наголосила, що це дуже важливо для відновлення енергосектора нашої держави і побудови децентралізованої енергогенерації.
Вашингтон чекає, що керівні посади у НЕК будуть заповнені та обраний новий очільник Укренерго.
"Наша рекомендація – заповнити три вільні позиції в наглядовій раді і обрати нового керівника компанії у відповідності до стандартів ОЕСР", – заявила Брінк.
Ситуація в Укренерго: подробиці
- Відставку Володимира Кудрицького обговорили на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Ексглаву НЕК звинувачували у тому, що об'єкти Укренерго не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.
- Згодом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр енергетики Герман Галущенко отримали листа від європейських партнерів через інформацію про звільнення Кудрицького.
- Серед підписантів були посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Інес Роша та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.
- Видання Forbes з посиланням на свої джерела повідомило, що ввечері 2 вересня відбулося засідання наглядової ради Укренерго, під час якого більшість таки підтримала відставку голови правління компанії.
- 3 вересня голова наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен 3 вересня подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень. Вони зробили це, бо вважають рішення про дострокове звільнення Кудрицького політично мотивованим.
- Опісля звільнений голова правління оприлюднив пост у фейсбуці, де прокоментував своє звільнення, а також розповів про брудну інформаційну кампанію проти Укренерго.
- Наразі в.о. голови правління призначений Олексій Брехт. Він є членом правління компанії,який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури.