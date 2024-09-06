Посол Брінк про ситуацію в Укренерго: США чекають на заповнення керівних посад

Ситуація у компанії впливатиме на надходження інвестицій, зауважила посол.

США чекають на заповнення керівних посад в Укренерго після звільнення з поста голови правління Володимира Кудрицького і звільнення членів наглядової ради НЕК.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає "Європейська правда".

За словами Брінк, питання щодо Укренерго лунає у діалозі США з українськими посадовцями. Детальніше про сигнали, які надсилає Вашингтон Києву посол не розповіла, зауваживши, що не розкриватиме "нашу дипломатичну комунікацію".

Брінк зазначила, що ситуація в Укренерго пов'язана з обсягом надходжень інвестицій в українську енергетику.

"Впевненість у незалежності інституції та у незалежності наглядової ради надзвичайно важлива для американських інвестицій у енергетичну сферу, і це повною мірою стосується приватних інвестицій", – сказала посол і наголосила, що це дуже важливо для відновлення енергосектора нашої держави і побудови децентралізованої енергогенерації.

Вашингтон чекає, що керівні посади у НЕК будуть заповнені та обраний новий очільник Укренерго.

"Наша рекомендація – заповнити три вільні позиції в наглядовій раді і обрати нового керівника компанії у відповідності до стандартів ОЕСР", – заявила Брінк.

Ситуація в Укренерго: подробиці