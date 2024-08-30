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ЗМІ: Кудрицького хочуть звільнити з посади керівника Укренерго

Він має написати заяву за власним бажанням, але наразі відмовляється.

ЗМІ: Кудрицького хочуть звільнити з посади керівника Укренерго
Володимир Кудрицький
Фото: Макс Требухов

Володимира Кудрицького хочуть звільнити з поста глави НЕК "Укренерго".

Про це повідомляють "Економічна правда" і "Forbes Україна" із посиланням на свої джерела.

Це питання обговорювали на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня. Тут йшлося про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Володимирові Кудрицькому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго".

Кудрицький має написати заяву за власним бажанням, однак наразі він відмовився це робити. Тому за законом, звільнити керівника має більшість Наглядової ради компанії. У ній наразі налічується 6 членів.

Хто такий Володимир Кудрицький

  • З вересня 2019 року він обіймав посаду першого заступника голови правління НЕК «Укренерго», в компанію прийшов на посаду заступника директора з інвестицій. До призначення в Укренерго працював директором з розвитку ПАТ «Укртранснафта», був операційним менеджером та директором з внутрішнього аудиту у провідних міжнародних та українських компаніях: MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton.
  • З лютого 2020 року - Кудрицький перебуває на посаді виконувача обов`язків голови правління НЕК «Укренерго».
  • 2 серпня 2020 року Наглядова рада НЕК  за підсумками конкурсу обрала і призначила його головою правління компанії.
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