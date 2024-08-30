ЗМІ: Кудрицького хочуть звільнити з посади керівника Укренерго

Він має написати заяву за власним бажанням, але наразі відмовляється.

Володимира Кудрицького хочуть звільнити з поста глави НЕК "Укренерго".

Про це повідомляють "Економічна правда" і "Forbes Україна" із посиланням на свої джерела.

Це питання обговорювали на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача 30 серпня. Тут йшлося про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Володимирові Кудрицькому закидають "неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго".

Кудрицький має написати заяву за власним бажанням, однак наразі він відмовився це робити. Тому за законом, звільнити керівника має більшість Наглядової ради компанії. У ній наразі налічується 6 членів.

У липні ВАКС розпорядився, аби Національне антикорупційне бюро відкрило досудове розслідування проти Кудрицького за фактом отримання неправомірної вигоди.

Хто такий Володимир Кудрицький