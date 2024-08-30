Кабмін продовжить після 1 вересня виплати на проживання для переселенців

У серпні термін виплати допомоги на проживання для значної кількості ВПО вразливих категорій закінчився.

Після 1 вересня Кабінет Міністрів продовжить виплати на проживання для переселенців, які потребують підтримки.

Про це повідомило Міністерство соціально політики.

За інформацією відомства, термін виплати допомоги на проживання для значної кількості ВПО вразливих категорій закінчився у серпні. При цьому переселенці отримували виплату щонайменше з липня 2023 року, а більшість з них – півтора чи два роки.

"Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2025 року. Відповідну постанову Уряду, розроблену Мінсоцполітики, сьогодні було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів. Відтак, для тих ВПО, у яких в серпні 2024 року мав завершитись період виплат допомоги на проживання, ці виплати будуть продовжені", - заявило міністерство.

У відомстві наголосили, що виплати продовжать автоматично, додатково нікуди звертатися не потрібно.

При цьому критерії не змінились: вони залишаються такими ж, якими були при перепризначенні допомог для родин, які звертались із заявами з березня 2024 року.