На Одещині експортер сої відшкодував майже 19 млн грн несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сої.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Матеріали справи скеровано до суду.
Встановлено, що службові особи підприємства умисно не відобразили в податковій звітності, а саме - декларації з податку на прибуток підприємства, операції з отримання сої. Її підприємство планувало експортувати до Сейшельських островів.
У результаті компанія ухилилась від сплати майже 19 млн грн податків. Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.
"Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження майже 19 млн грн. Справу скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
- Раніше, на Львівщині забезпечили відшкодування до державного бюджету понад 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем продуктів харчування.