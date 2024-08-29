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На Одещині експортер сої відшкодував майже 19 млн грн несплачених податків

Матеріали справи скеровано до суду. 

На Одещині експортер сої відшкодував майже 19 млн грн несплачених податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-експортером сої. 

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Матеріали справи скеровано до суду. 

Встановлено, що службові особи підприємства умисно не відобразили в податковій звітності, а саме - декларації з податку на прибуток підприємства, операції з отримання сої. Її підприємство планувало експортувати до Сейшельських островів.

У результаті компанія ухилилась від сплати майже 19 млн грн податків. Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах.

"Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження майже 19 млн грн. Справу скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.

  • Раніше, на Львівщині забезпечили відшкодування до державного бюджету понад 4,2 млн грн податків, які не сплатила компанія, що займається продажем продуктів харчування. 
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