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​АРМА продало російські агрохімікати на 5,5 млн грн за три дні до закінчення терміну їхньої придатності

Якби агрохімікати не продали до 31 серпня, за утилізацію довелося б заплатити 3 млн грн.

​АРМА продало російські агрохімікати на 5,5 млн грн за три дні до закінчення терміну їхньої придатності
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало понад 35,5 тисяч літрів агрохімікатів російського виробництва. Загальна сума реалізації, включаючи митні платежі, склала майже 5,5 млн гривень. 

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Кошти від продажу будуть спрямовані до державного бюджету, а також на закупівлю Військових облігацій.

"Реалізація цих активів стала результатом тривалої роботи АРМА. Перші спроби продажу не увінчалися успіхом через відсутність учасників торгів, що було пов'язано з особливостями ринку та специфікою самих активів. Додаткову складність створювало те, що термін придатності частини агрохімікатів закінчується вже 31 серпня 2024 року. Це вимагало від АРМА швидких та ефективних дій для уникнення втрати вартості активів", - зазначила Дума. 

Вона також повідомила, що якби актив не був реалізований, його довелося би утилізувати. Нацагентство звернулося із офіційними листами до компаній, що займаються утилізацією, і отримало інформацію, що утилізація цих гербіцидів коштувала б державі майже 3 млн гривень. 

"Це означає, що реалізація агрохімікатів через систему "Прозорро.Продажі" не лише допомогла уникнути значних витрат, але й принесла державі додатковий дохід", - додала Дума.

Як повідомлялося, від початку року в управління АРМА передали активів на майже 8 млрд гривень.

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