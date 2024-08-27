Єрмак і Сорос обговорили розвиток економіки і відновлення України

Ішлося і про відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

27 серпня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з американським бізнесменом, головою мережі Фундацій «Відкрите суспільство», сином мільярдера Джорджа Сороса Олександром.

Як ідеться на сайті глави держави, Єрмак і Сорос говорили про формулу миру, зокрема, про пункти щодо енергетичної, ядерної і продовольчої безпеки та звільнення всіх полонених і депортованих українців.

Також співрозмовники зосередили увагу на відновленні об’єктів критичної інфраструктури. Сорос дізнався про наслідки однієї з найбільших масованих атак РФ 26 серпня.

Крім того, керівник ОПУ і бізнесмен обговорили можливості розвитку економіки, відбудову й відновлення України та гуманітарну політику.