Прем'єр: на наступний рік Україна знає, з яких джерел брати кошти, але лишаються не закритими $15 млрд

Цю "діру" закриватимуть за рахунок внутрішніх джерел, за рахунок конфіскованих активів Росії або за домовленістю з партнерами.

Україна розраховує, що наступного року отримає $50 млрд від суми конфіскованих активів Росії. Ці кошти можна буде використати на різні напрямки: як для фінансування бюджету, так і для потреб Сил оборони.

Тому уряд впевнений, що і наступний рік Україна зможе пройти. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання шеф-редакторки LB.ua.

"Але ми розуміємо, що цього року загальний дефіцит цивільного бюджету складав 38 млрд доларів, і ми знаємо, звідки ми візьмемо ці кошти. Бюджет наступного року буде дуже схожим на бюджет цього року– це практично бюджети-близнюки. Загальна потреба наступного року – 35 (млрд доларів – Ред.) дефіцит загальний, але з 35 уже 20 ми знаємо, звідки ми візьмемо", – сказав він.

Це програми МВФ і Ukraine Facility. Але ще 15 млрд доларів лишаються не закритими "твердими договорами".

"Доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 млрд конфіскований російських активів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, щоб підтримали нас у цій сумі", – пояснив прем'єр.