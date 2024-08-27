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Прем'єр: на наступний рік Україна знає, з яких джерел брати кошти, але лишаються не закритими $15 млрд

Цю "діру" закриватимуть за рахунок внутрішніх джерел, за рахунок конфіскованих активів Росії або за домовленістю з партнерами. 

Прем'єр: на наступний рік Україна знає, з яких джерел брати кошти, але лишаються не закритими $15 млрд
Денис Шмигаль
Фото: скрин відео

Україна розраховує, що наступного року отримає $50 млрд від суми конфіскованих активів Росії. Ці кошти можна буде використати на різні напрямки: як для фінансування бюджету, так і для потреб Сил оборони.

Тому уряд впевнений, що і наступний рік Україна зможе пройти. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на форумі "Україна 2024. Незалежність" у відповідь на запитання шеф-редакторки LB.ua.

"Але ми розуміємо, що цього року загальний дефіцит цивільного бюджету складав 38 млрд доларів, і ми знаємо, звідки ми візьмемо ці кошти. Бюджет наступного року буде дуже схожим на бюджет цього року– це практично бюджети-близнюки. Загальна потреба наступного року – 35 (млрд доларів – Ред.) дефіцит загальний, але з 35 уже 20 ми знаємо, звідки ми візьмемо", – сказав він.

Це програми МВФ і Ukraine Facility. Але ще 15 млрд доларів лишаються не закритими "твердими договорами".

"Доведеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 млрд конфіскований російських активів, або доопрацювати наші кроки з партнерами, щоб підтримали нас у цій сумі", – пояснив прем'єр. 

  • Цього року Україні потрібно знайти додаткові 500 млрд гривень для потреб Сил оборони. Знайти цю суму хочуть за рахунок чотирьох шляхів, зокрема розширення військового збору. 
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