​Південна Корея планує збільшити оборонний бюджет на наступний рік до $46,3 млрд

$13,5 млрд Міноборони має намір спрямувати на закупівлю озброєнь та проєкти з посилення обороноздатності країни.

Міністерство оборони Південної Кореї пропонує наступного року збільшити військовий бюджет на 3,6%, до рекордних 61,6 трлн вон (приблизно $46,3 мільярда), на тлі загроз з боку КНДР.

Про це повідомляє Yonhap.

Цьогорічні державні видатки на оборону склали 59,4 трлн вон ($44,6 млрд), тож якщо парламент країни схвалить пропозицію, оборонний бюджет країни вперше перевищить 60 трлн вон ($45,11 млрд).

Приблизно 18 трлн вон ($13,5 млрд) Міноборони має намір спрямувати на закупівлю озброєнь та проєкти з посилення обороноздатності країни.

Решта близько 43,5 трлн вон ($32,7 млрд), на 4,2% більше в порівнянні з 2024-м, планується виділити на утримання збройних сил.

Темпи збільшення оборонного бюджету трохи перевищують запропоноване загальне зростання держвитрат на 3,2%, але уряд пропонує надати пріоритет військовим витратам з огляду на збільшення викликів безпеці країни та світу загалом.

Як повідомлялося, цього тижня Південна Корея та Сполучені Штати почнуть масштабні навчання з висадки десантних кораблів у південно-східному місті Пхохан та на східному узбережжі.