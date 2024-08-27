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Аеропорт Мілана через зливу не зміг приймати рейси

Затопило навіть приміщення терміналів летовища.

Аеропорт Мілана через зливу не зміг приймати рейси
Наслідки негоди у Мальпенсі
Фото: Daily Express

Другий за завантаженістю в Італії аеропорт "Мальпенса", який обслуговує Мілан, не зміг у понеділок прийняти щонайменше 27 рейсів через величезну зливу.

Як повідомляє Reuters, лише за годину в районі летовища випало понад 60 міліметрів опадів. Диспетчерам довелося переспрямовувати літаки до інших посадкових смуг - у Бергамо, Турині, Болоньї та Венеції.

Дощ був настільки сильним, що навіть підтопив перший поверх приміщень терміналів аеропорту. 

За словами речника "Мальпенси", наразі ситуація з погодою поліпшилася, летовище повертається до нормальної роботи.

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