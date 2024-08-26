ІКЕА запускає платформу для продажу вживаних меблів

Спочатку її протестують у Мадриді та Осло, а потім - планують розгорнути по всьому світу.

Мережа меблевих магазинів ІКЕА планує запустити онлайн-платформу Preowned, яка дозволить клієнтам продавати вживані меблі один одному.

Про це повідомляє Financial Times.

Спочатку платформу протестують у Мадриді та Осло, а потім її планують розгорнути по всьому світу.

Клієнти вводитимуть товар, ціну на нього та власні фото, а база даних ІКЕА зі штучним інтелектом додаватиме рекламні зображення та виміри. Покупець забиратиме меблі безпосередньо у продавця, який матиме можливість отримати гроші або ваучер від ІКЕА зі знижкою 15%.

Розміщення оголошень спочатку буде безкоштовним, але виконавчий директор холдингу Ingka Group, якому належать магазини IKEA, Йеспер Бродін зазначив, що з часом з клієнтів може стягуватись символічна плата.