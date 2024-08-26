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ІКЕА запускає платформу для продажу вживаних меблів

Спочатку її протестують у Мадриді та Осло, а потім - планують розгорнути по всьому світу.

ІКЕА запускає платформу для продажу вживаних меблів
Фото: rusjev.net

Мережа меблевих магазинів ІКЕА планує запустити онлайн-платформу Preowned, яка дозволить клієнтам продавати вживані меблі один одному. 

Про це повідомляє Financial Times.

Спочатку платформу протестують у Мадриді та Осло, а потім її планують розгорнути по всьому світу.

Клієнти вводитимуть товар, ціну на нього та власні фото, а база даних ІКЕА зі штучним інтелектом додаватиме рекламні зображення та виміри. Покупець забиратиме меблі безпосередньо у продавця, який матиме можливість отримати гроші або ваучер від ІКЕА зі знижкою 15%.

Розміщення оголошень спочатку буде безкоштовним, але виконавчий директор холдингу Ingka Group, якому належать магазини IKEA, Йеспер Бродін зазначив, що з часом з клієнтів може стягуватись символічна плата.

  • У 2022 році IKEA скоротила бізнес в Росії та Білорусі. А в вересні 2023 року власник компанії позбувся останніх активів у РФ. 
  • У червні 2024 року повідомлялося, що IKEA вирішила повернутися в Україну слідом за H&M та Zara.
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