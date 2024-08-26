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Посол України: Франція сприйняла події в Курській області дуже позитивно

Французькій військові захоплюються їхніми українськими колегами. 

Посол України: Франція сприйняла події в Курській області дуже позитивно
Фото: надано пресслужбою Посольства України у Франції

Франція сприйняла українську операцію в Курській області дуже позитивно. Французькі військові від самого початку повномасштабної війни не приховують свого захоплення українськими колегами, їхньою мужністю і героїзмом.

Також вони постійно підкреслюють, що вчаться в нас, будуть нам допомагати й надалі, сказав посол України у Франції Вадим Омельченко в інтерв'ю LB.ua. Він пояснив, що події в Курській області знову дуже активно привернули увагу до України.

"До цього, як ви знаєте, відбувалися Оліміпійські ігри, тож кут уваги було трохи зміщено", – пояснив дипломат. 

Курська операція

6 серпня, після ночі повітряної атаки, в Росії заговорили про прорив кордону в Курській області. Спершу росіяни стверджували, що відбили атаки "диверсантів" і що контролюють кордон, але навіть ворожі провоєнні блогери в перший день подій писали, що це не так. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що заяви ворога про контроль над кордоном у Курській області є фейком.

12 числа її офіційно підтвердили президент України та головнокомандувач ЗСУ. Сили оборони взяли під контроль понад 1000 квадратних кілометрів, для підтримання порядку та забезпечення цивільних там створюють військову комендатуру.

Володимир Зеленський сказав, що курський наступ зірвав план ворога з окупації Сум. 

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