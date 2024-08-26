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Reuters: згоди на переговорах про припинення вогню в Газі не дійшли, вони продовжаться

Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками.

Reuters: згоди на переговорах про припинення вогню в Газі не дійшли, вони продовжаться
Хан-Юніс, південь Смуги Гази. 8 серня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Вчора на переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази, які відбулися в Каїрі, не було досягнуто жодної згоди.

Про це пише Reuters.

Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками, повідомили джерела в єгипетських службах безпеки.

Однак високопоставлений чиновник США назвав переговори “конструктивними”, заявивши, що вони велися у напрямку досягнення “остаточної та здійсненної угоди”.

“Процес продовжиться найближчими днями через робочі групи для подальшого вирішення проблем і деталей, що залишилися”, ‒ сказав чиновник, додавши, що команди залишаться в Каїрі.

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Місяці переговорів досі не привели до угоди про припинення військової кампанії Ізраїлю в Газі чи звільнення решти заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, який спровокував війну.

  • Вашингтон під час перемовин у Досі запропонував нову версію плану, яка дозволила б швидку імплементацію мирної угоди. В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що завершення війни "значно ближче, ніж раніше". Загалом раунд перемовин у Досі оцінюють як найбільш продуктивний за місяці.
  • Проте між учасниками конфлікту залишаються протиріччя. Ізраїль та ХАМАС ще не дійшли згоди щодо того, хто та в якій кількості з палестинців мають бути звільнені з ізраїльських в'язниць, як буде вирішено питання прикордонного контролю між Газою та Єгиптом, та чи буде у палестинців можливість вільно пересуватися Смугою.
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