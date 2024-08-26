Reuters: згоди на переговорах про припинення вогню в Газі не дійшли, вони продовжаться

Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками.

Вчора на переговорах щодо припинення вогню у Смузі Гази, які відбулися в Каїрі, не було досягнуто жодної згоди.

Про це пише Reuters.

Ні ХАМАС, ні Ізраїль не погодилися на кілька компромісів, запропонованих посередниками, повідомили джерела в єгипетських службах безпеки.

Однак високопоставлений чиновник США назвав переговори “конструктивними”, заявивши, що вони велися у напрямку досягнення “остаточної та здійсненної угоди”.

“Процес продовжиться найближчими днями через робочі групи для подальшого вирішення проблем і деталей, що залишилися”, ‒ сказав чиновник, додавши, що команди залишаться в Каїрі.

Місяці переговорів досі не привели до угоди про припинення військової кампанії Ізраїлю в Газі чи звільнення решти заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу бойовиків на Ізраїль 7 жовтня, який спровокував війну.