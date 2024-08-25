Лідер "Хезболли" заявив про можливі нові обстріли по Ізраїлю

Насралла зазначив, що "якщо результат виявиться недостатнім, то ми залишаємо за собою право відповісти іншим разом".

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив 25 серпня, що його угруповання оцінить наслідки своєї ракетної атаки та атаки безпілотників на ізраїльські військові об'єкт, а тоді вирішить, чи проводити подальші атаки, передає Reuters.

Насралла зазначив, що "якщо результат виявиться недостатнім, то ми залишаємо за собою право відповісти іншим разом".

У телевізійному зверненні лідер "Хезболли" сказав, що йому вдалося провести атаку "як і планувалося" і заперечив інформацію Ізраїлю про те, що попереджувальні удари Тель-Авіва зупинили більш масштабну атаку угруповання.

Бойовики випустили понад 300 ракет "Катюша", щоб відвернути увагу ізраїльської системи оборони "Залізний купол", а тоді відправили ударні безпілотники.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів на випередження по об'єктах "Хезболли". В Ізраїлі заявили, що терористи готуються до ракетних ударів з території Лівану.Зараз Сполучені Штати, Єгипет і Катар намагаються стати посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням, яка передбачає звільнення десятків заручників, утримуваних бойовиками.