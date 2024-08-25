Зеленський запропонував Моді провести другий глобальний саміт миру в Індії

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Індії Наренду Моді провести саміт в його країні.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю індійським ЗМІ

"Я справді вважаю, що другий саміт світу має бути в одній із країн, бажано, глобального півдня. І ми дуже відкриті... Я абсолютно підтримую і сказав, і поділився цим із прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії", - сказав президент України.

Водночас, він зазначив, що для цього необхідно, аби Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.

"Це стосується не лише Індії, а й будь-якої держави, яка позитивно ставилася до прийняття другого саміту... Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив Зеленський.

Саміт миру