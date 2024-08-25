Зеленський запропонував Моді провести другий глобальний саміт миру в Індії

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Індії Наренду Моді провести саміт в його країні.
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю індійським ЗМІ
"Я справді вважаю, що другий саміт світу має бути в одній із країн, бажано, глобального півдня. І ми дуже відкриті... Я абсолютно підтримую і сказав, і поділився цим із прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії", - сказав президент України.
Водночас, він зазначив, що для цього необхідно, аби Нью-Делі приєднався до комюніке першого саміту, який відбувся у Швейцарії.
"Це стосується не лише Індії, а й будь-якої держави, яка позитивно ставилася до прийняття другого саміту... Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив Зеленський.
Саміт миру
- У листопаді 2022 президент Зеленський на виступі перед лідерами Group of 20 презентував пропозиції України, які необхідно реалізувати для якнайшвидшого і справедливого закінчення російської агресії. Вони містять 10 пунктів. Пропозиції назвали українською формулою миру.
- Перший Глобальний саміт миру об'єднав 101 країну та організацію. Учасники зосереджувалися на трьох пунктах формули миру: ядерній безпеці, продовольчій безпеці, звільненню всіх полонених та депортованих, зокрема дітей. Однак, із підсумковим комюніке погодилися не всі учасники – загалом близько 80. Але вже після саміту до нього приєдналися деякі країни та організації.
- До листопада Київ збирається встигнути повністю підготувати другий Саміт миру за участі представників Росії. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "100 днів до (Саміту) миру".