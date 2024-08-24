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Росіяни обстріляли Херсон з міномета, є жертви

У передмісті Херсона також постраждав чоловік.

Росіяни обстріляли Херсон з міномета, є жертви
Костел в с. Киселівка, Миколаївська область, 29 червня 2023р. Фото: Сергій Дяченко
Фото: Сергій Дяченко

Вранці 24 серпня російські військові обстріляли Херсонський район з міномета, є загибла та поранений.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 02:50 російські військові здійснили мінометний обстріл Херсона.

Травми, несумісні із життям, отримала 62-річна жінка, яка перебувала вдома. Також через ранковий обстріл Антонівки травм зазнав 63- річний місцевий житель.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато  досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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