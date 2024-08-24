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Уночі російські бомбардувальники атакували південь України чотирма крилатими ракетами

За добу протиповітряна оборона півдня України знищила п'ять розвідувальних БпЛА

Уночі російські бомбардувальники атакували південь України чотирма крилатими ракетами
На двох стоп-кадрах показано, як Ту-22М-3, озброєний Х-22, під час зльоту вмикає свої форсажі.
Фото: facebook.com/rostyslav.semkiv

У ніч на 24 серпня російські бомбардувальники Ту-22М3 випустили чотири крилаті ракети в район острова Зміїний. Російська армія також завдала авіаудари по Херсонській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині», — зазначили у повітряних силах. 

За добу протиповітряна оборона півдня України знищила п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два «ZALA» та по одному «Supercam», «Орлан-10» та «Мерлін», а також 2 ударні БпЛА «Ланцет».

Фото: повітряні сили

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