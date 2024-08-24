Уночі російські бомбардувальники атакували південь України чотирма крилатими ракетами

На двох стоп-кадрах показано, як Ту-22М-3, озброєний Х-22, під час зльоту вмикає свої форсажі.

У ніч на 24 серпня російські бомбардувальники Ту-22М3 випустили чотири крилаті ракети в район острова Зміїний. Російська армія також завдала авіаудари по Херсонській області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонщині», — зазначили у повітряних силах.

За добу протиповітряна оборона півдня України знищила п'ять розвідувальних БпЛА, з яких два «ZALA» та по одному «Supercam», «Орлан-10» та «Мерлін», а також 2 ударні БпЛА «Ланцет».