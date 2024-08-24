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Статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро підсвітять синьо-жовтими кольорами

Одне із семи нових чудес світу відзначить День Незалежності України.

Статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро підсвітять синьо-жовтими кольорами
Ріо-де-Жанейро
Фото: Мережа X

Головний символ Ріо-де-Жанейро - статую Христа-Спасителя - 24 серпня буде підсвічено кольорами українського прапора. Про це на своїй сторінці у мережі X заявив посол нашої держави у Бразилії Андрій Мельник. 

За словами дипломата, запит від посольства було схвалено за сприяння Орані Жоао Темпеста - кардинала Римо-католицької церкви, архієпископа Ріо-де-Жанейро.

Мельник нагадав, що 38-метрове зображення Христа, яке розташоване на висоті 709 метрів над рівнем моря, було включено до списку Семи нових чудес світу. 

У Києві 23 серпня, в День Державного Прапора, синьо-жовтими барвами підсвітили статую Батьківщини-Матері, а у День Незалежності солідарність з Україною продемонструє угорська столиця Будапешт, де наші національні кольори сяятимуть на легендарному Ланцюговому мосту.  

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