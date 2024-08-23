Від початку доби у Херсонській громаді майже десяток поранених через ворожі обстріли

Від початку доби у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів росіяни налічується дев'ятеро поранених.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

"Отримали поранення 9 цивільних: п’ятеро жінок 47, 61, дві – по 62 і 63 років та четверо чоловіків 48, 50, 51 і 52 років. Усі були травмовані у Дніпровському районі Херсоні. Стан постраждалих різний. Усім надана необхідна медична допомога", - розповів очільник громади.

Мрочко нагадав, що військова адміністрація виплачує одноразову грошову допомогу при пораненнях: дорослим – 20 тисяч гривень, а дітям - 30 тисяч.