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Від початку доби у Херсонській громаді майже десяток поранених через ворожі обстріли

Усі травмовані у Дніпровському районі.

Від початку доби у Херсонській громаді майже десяток поранених через ворожі обстріли
Херсон
Фото: Facebook-сторінка Романа Мрочко

Від початку доби у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів росіяни налічується дев'ятеро поранених.

Про це повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

"Отримали поранення 9 цивільних: п’ятеро жінок 47, 61, дві – по 62 і 63 років та четверо чоловіків 48, 50, 51 і 52 років. Усі були травмовані у Дніпровському районі Херсоні. Стан постраждалих різний. Усім надана необхідна медична допомога", - розповів очільник громади.

Мрочко нагадав, що військова адміністрація виплачує одноразову грошову допомогу при пораненнях: дорослим – 20 тисяч гривень, а дітям - 30 тисяч.

  • Окупанти атакували нині Херсон і передмістя із дронів.
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