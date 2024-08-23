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Після знищення залізничного парома в порту "Кавказ" в тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним

На АЗС Севастополя немає 95-го бензину, при цьому бензин 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля

Після знищення залізничного парома в порту "Кавказ" в тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним
В тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним
Фото: Крымский ветер

За півдоби після знищення залізничного парома в порту "Кавказ", на АЗС Севастополя в тимчасово окупованому Криму немає 95-го бензину.

Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.

Зазначається, що при цьому бензин 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля.

Російська влада стверджує, що у Криму є запаси палива на 3-4 місяці.

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“Але є нюанс: йдеться, швидше за все, про паливо для російських військових та для жнив у сільському господарстві”, - йдеться у повідомленні.

  • В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється критичний дефіцит палива. На багатьох автозаправках відсутній бензин А-95, що створює серйозні труднощі для автомобілістів. 
  • У порту "Кавказ" (Краснодарський край РФ) 22 серпня пролунали вибухи на поромі "Конро Трейдер", який перевозив пальне. Згодом паром затонув.
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