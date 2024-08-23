Після знищення залізничного парома в порту "Кавказ" в тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним

На АЗС Севастополя немає 95-го бензину, при цьому бензин 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля

В тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним

За півдоби після знищення залізничного парома в порту "Кавказ", на АЗС Севастополя в тимчасово окупованому Криму немає 95-го бензину.

Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.

Зазначається, що при цьому бензин 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля.

Російська влада стверджує, що у Криму є запаси палива на 3-4 місяці.

“Але є нюанс: йдеться, швидше за все, про паливо для російських військових та для жнив у сільському господарстві”, - йдеться у повідомленні.