Після знищення залізничного парома в порту "Кавказ" в тимчасово окупованому Севастополі загострились проблеми з пальним

За півдоби після знищення залізничного парома в порту "Кавказ", на АЗС Севастополя в тимчасово окупованому Криму немає 95-го бензину.
Про це повідомляє телеграм-канал “Крымский ветер”.
Зазначається, що при цьому бензин 95-й "Ультра" за ніч подорожчав на 1,5 рубля.
Російська влада стверджує, що у Криму є запаси палива на 3-4 місяці.
“Але є нюанс: йдеться, швидше за все, про паливо для російських військових та для жнив у сільському господарстві”, - йдеться у повідомленні.
- В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється критичний дефіцит палива. На багатьох автозаправках відсутній бензин А-95, що створює серйозні труднощі для автомобілістів.
- У порту "Кавказ" (Краснодарський край РФ) 22 серпня пролунали вибухи на поромі "Конро Трейдер", який перевозив пальне. Згодом паром затонув.