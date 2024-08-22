У порту "Кавказ" (Краснодарський край РФ) 22 серпня пролунали вибухи на поромі "Конро Трейдер", який перевозив пальне.
Російська влада заявила про пожежу через вибухи цистерн і звинуватила в атаці Україну.
Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що у Криму оголосили ракетну небезпеку.
"Кримський вітер" зазначає, що пором раніше уже обстрілювали, але він на той момент був порожній.
Оновлення. Оперативний штаб Кубані повідомив, що пором затонув.
- Минулого місяця віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Сили оборони шукають інформацію про склади пального, паливозаправники окупантів і маршрути, якими вони пересуваються.