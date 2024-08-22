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У Росії в порту "Кавказ" затонув пором із пальним (оновлено)

Пором перевозив цистерни, які почали вибухати.

У Росії в порту "Кавказ" затонув пором із пальним (оновлено)
Пожежа у порту "Кавказ" (РФ)

У порту "Кавказ" (Краснодарський край РФ) 22 серпня пролунали вибухи на поромі "Конро Трейдер", який перевозив пальне.

Російська влада заявила про пожежу через вибухи цистерн і звинуватила в атаці Україну. 

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" повідомив, що у Криму оголосили ракетну небезпеку.

"Кримський вітер" зазначає, що пором раніше уже обстрілювали, але він на той момент був порожній.

Оновлення. Оперативний штаб Кубані повідомив, що пором затонув.

  • Минулого місяця віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Сили оборони шукають інформацію про склади пального, паливозаправники окупантів і маршрути, якими вони пересуваються.
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