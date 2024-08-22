14 років тюрми отримав інформатор ФСБ, який передавав дані про місця дислокації Сил оборони на Донеччині

До 14 років тюрми засудили інформатора ФСБ, котрий передавав окупантам місця базування українських військ, які обороняють Краматорськ.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Окупантів цікавили координати блокпостів і укріпрайонів на території міста і його околиць.
Інформатор – місцевий адвокат, який тривалий час проживав у Росії, де потрапив у поле зору спецслужби РФ. Зловмисник повернувся до Краматорська до повномасштабного вторгнення, а навесні 2023 року отримав перше завдання від російського куратора.
Засуджений обходив місцевість, приховано фіксуючи потрібні локації, а потім переносив їх на Google-карту для "звіту". Росіяни обіцяли йому винагороду і евакуацію в РФ у подальшому.
Зловмисника затримали влітку 2023 року, коли він готувався до втечі на територію Росії.
Під час обшуку у нього вилучили два мобільні телефони і змінні SIM-карти, на які він спеціально зареєстрував месенджери для спілкування з ФСБ.
Суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив йому 14 років тюрми.