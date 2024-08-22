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У Харківській області літній чоловік підірвався на невідомому предметі

Рятувальники закликають громадян бути обережними і повідомляти про небезпечні знахідки.

У Харківській області літній чоловік підірвався на невідомому предметі
Фото: ДСНС

У Харківській області літній чоловік підірвався на невідомому предметі, повідомляє ДСНС. 

“Черговий нещасний випадок стався сьогодні у селищі Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади. На невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 65-річний чоловік. Він отримав травми та був госпіталізований до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути обережними і у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

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