Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно уродженця міста Херсон, який продавав автомати та надсилав їх поштою.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт стосовно уродженця міста Херсон за фактом незаконного носіння, зберігання, придбання, збуту вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 263 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Установлено, що 38-річний чоловік купував зброю на спеціалізованому сайті, а згодом продавав її за вищою ціною через Інтернет, уникаючи особистих зустрічей з покупцями. Замовлення клієнтам він відправляв поштою, використовуючи для відправлення посилок вигадані імена та прізвища. Зафіксовано продаж автоматів АК-74, АКС-74, АКМ та пістолета "ПМ". Зокрема, за автомат продавець отримував від 45 тис. до 50 тис. грн.

Під час обшуку у чоловіка вилучили: автомат АКС-74У, гранату Ф-1, пістолет ПМ, пістолет ТТ, понад 350 шт. набоїв. Також встановлені особи, які незаконно купували в нього зброю.

За незаконне зберігання та продаж зброї санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років.