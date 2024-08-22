Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"

Унаслідок років онлайн-навчання, спричинених спершу ковідом, а потім повномасштабною війною, в учнів з’явилися академічні втрати та втрати в навичках, зокрема соціалізації.

Особливо катастрофічно це позначилося на початкових класах: у школярів не формуються засадничі речі, як соціальні навички, уміння фокусуватися, взаємодіяти з учителями та один одним. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

“У підлітків свої проблеми: самотність, складнощі в адаптації до очного навчання, коли вони вступають до університетів. За цей онлайн, що затягнувся, ми заплатимо мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами й загалом країна заплатить просіданням ВВП. Бо втрачаємо якість людського капіталу”, – вважає він.

У зв’язку з цим МОН поставив мету повернути до очного навчання 300 тисяч школярів.

“По-перше, це діти з прикордонних, прифронтових і тимчасово окупованих територій, які з родинами вимушено переїхали в безпечніші куточки Україні, але продовжують навчатися у старих школах онлайн. Таких з офіційним статусом ВПО, тобто тих, кого МОН може порахувати, – 121 тисяча учнів. Решта – діти, які залишаються вдома на тих самих прикордонних і прифронтових територіях, але не можуть навчатися офлайн через безпекові ризики. Для них рішення полягає в будівництві укриттів там, де це дозволяє ситуація, та, приміром, у забезпеченні громад автобусами, щоб підвозити дітей до шкіл-осередків, які мають укриття”, – сказав Лісовий.