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Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"

Уряд планує повернути 300 000 школярів до класів. 

Лісовий про онлайн-навчання школярів: "Заплатимо за це мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами"
Оксен Лісовий
Фото: facebook/Оксен Лісовий

Унаслідок років онлайн-навчання, спричинених спершу ковідом, а потім повномасштабною війною, в учнів з’явилися академічні втрати та втрати в навичках, зокрема соціалізації. 

Особливо катастрофічно це позначилося на початкових класах: у школярів не формуються засадничі речі, як соціальні навички, уміння фокусуватися, взаємодіяти з учителями та один одним. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

“У підлітків свої проблеми: самотність, складнощі в адаптації до очного навчання, коли вони вступають до університетів. За цей онлайн, що затягнувся, ми заплатимо мільярдами. Кожен громадянин заплатить недоотриманими доходами й загалом країна заплатить просіданням ВВП. Бо втрачаємо якість людського капіталу”, – вважає він. 

У зв’язку з цим МОН поставив мету повернути до очного навчання 300 тисяч школярів. 

“По-перше, це діти з прикордонних, прифронтових і тимчасово окупованих територій, які з родинами вимушено переїхали в безпечніші куточки Україні, але продовжують навчатися у старих школах онлайн. Таких з офіційним статусом ВПО, тобто тих, кого МОН може порахувати, – 121 тисяча учнів. Решта – діти, які залишаються вдома на тих самих прикордонних і прифронтових територіях, але не можуть навчатися офлайн через безпекові ризики. Для них рішення полягає в будівництві укриттів там, де це дозволяє ситуація, та, приміром, у забезпеченні громад автобусами, щоб підвозити дітей до шкіл-осередків, які мають укриття”, – сказав Лісовий.

  • Станом на кінець липня понад 600 000 дітей в Україні навчалися дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном. Завдяки проєкту "Школа офлайн" уряд розраховує повернути до шкільних класів 300 тисяч учнів. Головним питанням є безпека дітей, тож школи повинні бути обладнані укриттями. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, зараз будуть уже майже 60 укриттів, на будівництво ще 77 виділили кошти.
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