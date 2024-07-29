Федоров: Плануємо повернути 300 тисяч школярів до безпечного навчання офлайн до кінця року

За словами міністра, понад 600 000 дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що до кінця цього року завдяки комплексній стратегії МОН "Школа офлайн" до очного навчання мають повернутися 300 тисяч школярів.

Про це Федоров написав у телеграмі.

"За останні 4 роки українська система освіти зазнавала втрат. Через COVID-19 та повномасштабну війну наші діти відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання, за дослідженням PISA-2022. Просто зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном.

"Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття", – наголосив Федоров.

Він зазначив, що МОН упроваджує комплексну стратегію Школа офлайн, яка почне діяти вже з 1 вересня, а впровадження буде поступовим.

"Мета Школи офлайн – повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, –підвищити якість дистанційного", – написав Федоров.

Школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів:

Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. Так учні будуть занурені в навчання та отримуватимуть більше уваги від учителів.

Для дітей за кордоном приберуть подвійне навантаження. Якщо раніше учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після – дистанційно в Україні, то тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах..

Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини.

"База для повернення дітей у школи – інфраструктура. Саме тому будуємо укриття, купуємо автобуси та забезпечуємо девайсами", – додав міністр.

Також наголосив, що при цьому жоден учитель не має втратити роботу. МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території.

"Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів. Ми з командою контролюватимемо впровадження програми Школа офлайн. Якщо ми не виведемо дітей у безпечний офлайн, то не зможемо подолати освітні втрати. Це глобальне фундаментальне питання виживання країни в майбутньому", – зазначив Федоров.

Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.