У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
ГоловнаСуспільствоЖиття

Федоров: Плануємо повернути 300 тисяч школярів до безпечного навчання офлайн до кінця року

За словами міністра, понад 600 000 дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном.

Федоров: Плануємо повернути 300 тисяч школярів до безпечного навчання офлайн до кінця року
підземна школа в м.Харків
Фото: надане автором

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що до кінця цього року завдяки комплексній стратегії МОН "Школа офлайн" до очного навчання мають повернутися 300 тисяч школярів.

Про це Федоров написав у телеграмі.

"За останні 4 роки українська система освіти зазнавала втрат. Через COVID-19 та  повномасштабну війну наші діти відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання, за дослідженням PISA-2022. Просто зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління", – йдеться у повідомленні.

За словами міністра, понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч – за кордоном. 

"Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття", – наголосив Федоров.

Він зазначив, що МОН упроваджує комплексну стратегію Школа офлайн, яка почне діяти вже з 1 вересня, а впровадження буде поступовим. 

"Мета Школи офлайн – повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, –підвищити якість дистанційного", – написав Федоров. 

Школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів: 

  • Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. Так учні будуть занурені в навчання та отримуватимуть більше уваги від учителів. 
  •  Для дітей за кордоном приберуть подвійне навантаження. Якщо раніше учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після – дистанційно в Україні, то тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах..
  • Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. 

"База для повернення дітей у школи – інфраструктура. Саме тому будуємо укриття, купуємо автобуси та забезпечуємо девайсами", – додав міністр. 

Також наголосив, що при цьому жоден учитель не має втратити роботу.  МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території.

"Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів. Ми з командою контролюватимемо впровадження програми Школа офлайн. Якщо ми не виведемо дітей у безпечний офлайн, то не зможемо подолати освітні втрати. Це глобальне фундаментальне питання виживання країни в майбутньому", – зазначив Федоров. 

Навчальний рік в українських школах повинен розпочатися 2 вересня, а завершитися 30 червня 2025 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies