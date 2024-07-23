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Росіяни вербують школярів з окупованої Луганщини мілітаристського руху "Ахмат"

Кремль формує з українських дітей покоління, яке "вчить ненависті та насильству до всього українського".

Росіяни вербують школярів з окупованої Луганщини мілітаристського руху "Ахмат"
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Російські окупанти вербують школярів з ТОТ Луганщини до нового дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат", що функціонує під патронатом однойменного чеченського формування.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

Нещодавно у Луганську так звані "випускники" першої зміни вже отримали дипломи за "готовність служити своїй країні та захищати її цінності". 

Уповноважений зазначає, що протягом двох тижнів українські школярі проходили курси армійської підготовки, у повному екіпіруванні, у бронежилетах та зі зброєю в руках "вели бій" у польових умовах, з окопів та на воді, отримували навички тактичної медицини і вчились російському "патріотизму" під керівництвом кавказьких командирів.

"Плани агресора далекоглядні – спочатку на базі літніх таборів, а потім й у межах загальноросійської програми створити плацдарм посиленої військової підготовки для українських дітей, щоб у стислі терміни виростити з них повноцінних вояків", — пише Лубінець.

Омбудсман наголошує, що мілітаризація є "грубим порушенням прав дитини, вчиненим країною-агресором. Кремль насильницьки формує з українських дітей покоління, яке вчить ненависті та насильству до всього українського". 

Дмитро Лубінець звернувся до міжнародних організацій щодо насильницької пропаганди Кремля щодо українських дітей на окупованих територіях.

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