Ворог нарощує свої сили на Запорізькому напрямку, — Сили оборони

Водночас кількості ворожих військ для наступальних дій на цьому напрямку не вистачає.

За день на Покровському напрямку відбулось 40 боєзіткнень

Ворожа армія збільшує кількість особового складу на Запорізькому напрямку. За останні три дні там добавилося ще дві тисячі російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Якщо взяти чисельність особового складу противника в Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. Спостерігається приріст цієї кількості, за останні три тижні додалось ще дві тисячі", — повідомив Лиховій.

Водночас Лиховій додає, що за інформацією розвідки, змін, які б суттєво впливали на зміну характеру бойових дій — немає.

"Тієї кількості ворога, яка знаходиться в Запорізькій області, не вистачає для результативних наступальних дій", — відзначає речник.

За його словами, українські ракетні війська та артилерія на Запорізькому напрямку ліквідували 2 зенітно-ракетні комплекси, один із них "Тор", другий — ЗРК "Бук-М1" в районі Українки і Зразкового.

За даними джерел у Силах оборони, ворог активно шукає нову тактику для ракетних ударів. Тенденціями є практично щоденні демонстраційні польоти стратегічної авіації з виходом до рубежів пуску ракет, систематичні дії малих груп літаків, на відміну від попереднього формату їх масованого застосування, нові способи подолання системи ППО.