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Ворог нарощує свої сили на Запорізькому напрямку, — Сили оборони

Водночас кількості ворожих військ для наступальних дій на цьому напрямку не вистачає.

Ворог нарощує свої сили на Запорізькому напрямку, — Сили оборони
За день на Покровському напрямку відбулось 40 боєзіткнень
Фото: 31 ОМБр

Ворожа армія збільшує кількість особового складу на Запорізькому напрямку. За останні три дні там добавилося ще дві тисячі російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Якщо взяти чисельність особового складу противника в Запорізькій області, то росіян тут досить багато, майже 90 тисяч. Спостерігається приріст цієї кількості, за останні три тижні додалось ще дві тисячі", — повідомив Лиховій.

Водночас Лиховій додає, що за інформацією розвідки, змін, які б суттєво впливали на зміну характеру бойових дій — немає. 

"Тієї кількості ворога, яка знаходиться в Запорізькій області, не вистачає для результативних наступальних дій", — відзначає речник.

За його словами, українські ракетні війська та артилерія на Запорізькому напрямку ліквідували 2 зенітно-ракетні комплекси, один із них "Тор", другий — ЗРК "Бук-М1" в районі Українки і Зразкового.

За даними джерел у Силах оборони, ворог активно шукає нову тактику для ракетних ударів. Тенденціями є практично щоденні демонстраційні польоти стратегічної авіації з виходом до рубежів пуску ракет, систематичні дії малих груп літаків, на відміну від попереднього формату їх масованого застосування, нові способи подолання системи ППО. 

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