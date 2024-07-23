На Буковині судитимуть двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх правоохоронців з Чернівецької області, які намагались налагодити схеми нелегального перетину кордону для чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальні акти направлено до суду.

У першій схемі брав участь один із правоохоронців та двоє його знайомих. Він забирав "клієнтів" у Чернівцях, звідки вивозив їх до одного з прикордонних районів. Там чоловіки пересідали в інше авто, а правоохоронець їхав попереду, аби попередити про перевірки та блокпости прикордонників.

26 лютого 2024 року прикордонники виявили автомобіль із чоловіками, які планували перетнути кордон, та затримали правоохоронця, який їх супроводжував.

У іншому випадку правоохоронець спільно зі своїми товаришами також спробував заробити на втікачах від служби. Для маскування осіб, яких переправляли через кордон, їх одягали у форму працівників поліції аби без зайвих питань оминути блокпости. Далі чоловіки йшли пішки через ліс. Клієнти платили за це 2 тисячі доларів США з кожного.

Розслідування щодо згаданих чотирьох цивільних осіб ще триває.

Обох правоохоронців звільнено зі служби. Вони обвинувачуються у переправленні осіб через державний кордон (ч. 2, 3 ст. 332 КК). Одному із них загрожує до 7, іншому – до 9 років позбавлення волі.