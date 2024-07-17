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Працівники ТЦК можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску, — ДПСУ

Повістки на прикордонних переходах "масово, відкрито чи не відкрито" не видають.

Працівники ТЦК можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску, — ДПСУ
Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.
Фото: EPA/UPG

Представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску. До них можуть звернутися працівники ДПСУ для уточнення інформації щодо особи, яка перетинає кордон. 

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в інтерв'ю Радіо Свобода. 

Зокрема, за словами Демченка, працівники ТЦК та СП перебуватимуть на окремих пунктах пропуску в "окремі години". Водночас вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. 

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску", – каже Демченко.

Речник заявив, що повістки на прикордонних переходах "масово, відкрито чи не відкрито" не видають, тому що службовці ТЦК не беруть участі у прикордонному контролі.

Він додав: співробітники ДПСУ можуть звернутися до Національної поліції, аби ті доставили людину до ТЦК – якщо цей громадянин поданий у розшук до правоохоронців через систему "Оберіг".

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