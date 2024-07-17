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Міноборони: Облікові дані оновили 65 тисяч українців за кордоном

У Єврокомісії кількість чоловіків-біженців з України оцінювали у 1,6 мільйона.

Міноборони: Облікові дані оновили 65 тисяч українців за кордоном
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері національного телемарафону оприлюднив інформацію щодо того, скільки українських військовозобов'язаних за кордоном оновили свої облікові дані упродовж передбачених законом 60 днів.

Як передає Укрінформ, вимогу законодавства виконали 65 тисяч осіб, що перебувають за межами України. Найбільше тих, хто оновив дані, у Польщі, Німеччині, Чехії та Канаді. За словами Лазуткіна, по всьому світу досить активно використовували застосунок "Резерв+".

Речник також запевнив, ща зараз за кордоном чимало українців, які хотіли б доєднатися до Сил оборони, проте не навів будь-яку статистику. 

Українська влада не має інформації, яка саме кількість військовозобов'язаних виїхала за межі держави. За даними Єврокомісії станом на кінець 2023 року, у країнах ЄС перебували близько 1,6 мільйона чоловіків-українців, проте невідомо, скільки з них входять до переліку осіб, які можуть бути мобілізовані.

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