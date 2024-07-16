Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мільйон жителів Росії та окупованого Криму залишилися без світла

У Росенергоатомі повідомили, що "спрацював захист", але не уточнили, від чого саме.

Мільйон жителів Росії та окупованого Криму залишилися без світла
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 16 липня, кілька регіонів Росії та частина окупованого Криму залишилися знеструмленими. Загалом без світла майже одночасно залишилося близько мільйона людей.

Про це повідомляє російське видання "Новая газета".

Зазначається, що великі збої в роботі енергосистеми та масштабні відключення світла сталися на півдні Росії після аварійного відключення від мережі блоку Ростовської АЕС. У Росенергоатомі повідомили, що "спрацював захист", не уточнивши, від чого саме.

Обмеження споживання електроенергії зачепили найбільші російські південні міста – Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог, Елісту, Анапу, Армавір, Геленджик, Новоросійськ і Ставрополь. У кількох із них також обмежена робота громадського транспорту.

У Криму віялові відключення світла пояснили "аномальною спекою". У кількох містах окупованого півострова запровадили тимчасові графіки подачі електрики. У Севастополі припинили роботу тролейбуси.

Напередодні російське Міністерство оборони заявило про нічну атаку безпілотників на деякі області та окупований Крим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies