Мільйон жителів Росії та окупованого Криму залишилися без світла

Сьогодні, 16 липня, кілька регіонів Росії та частина окупованого Криму залишилися знеструмленими. Загалом без світла майже одночасно залишилося близько мільйона людей.
Про це повідомляє російське видання "Новая газета".
Зазначається, що великі збої в роботі енергосистеми та масштабні відключення світла сталися на півдні Росії після аварійного відключення від мережі блоку Ростовської АЕС. У Росенергоатомі повідомили, що "спрацював захист", не уточнивши, від чого саме.
Обмеження споживання електроенергії зачепили найбільші російські південні міста – Краснодар, Ростов-на-Дону, Таганрог, Елісту, Анапу, Армавір, Геленджик, Новоросійськ і Ставрополь. У кількох із них також обмежена робота громадського транспорту.
У Криму віялові відключення світла пояснили "аномальною спекою". У кількох містах окупованого півострова запровадили тимчасові графіки подачі електрики. У Севастополі припинили роботу тролейбуси.
Напередодні російське Міністерство оборони заявило про нічну атаку безпілотників на деякі області та окупований Крим.