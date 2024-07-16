За добу російська армія завдала по території Харківщини 42 авіаудари, — ОВА

Під ударами опинилися прикордонні населені пункти на півночі та північно-східному напрямку.

Російська армія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти та чинити терор мирного населення Харківської області. За добу ворог завдав 42 удари КАБами.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Харківської ОВА.

"Впродовж доби ворог завдав по території Харківщини 42 удари керованими авіабомбами, обстрілів зазнали прикордонні населені пункти на півночі та північно-східному напрямку. Кілька годин тому окупанти завдали ракетного удару по території Харківського району. Наразі інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури перевіряється", — розповів Синєгубов.

За словами очільника ОВА, ворог продовжує спроби просунутися вглиб території Харківщини.

"На півночі області та на Куп'янському напрямку загарбники понад 15 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ, однак успіху не мали. Українські захисники і захисниці знищують велику кількість ворожої сили та техніки", – додав Олег Синєгубов.