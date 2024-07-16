Росіяни звозять на тимчасово окуповані території України лікарів з Якутії, - спротив

Росіяни продовжують надсилати своїх лікарів на захоплені території України попри відмову місцевого населення ТОТ співпрацювати з ними.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окуповані території сходу України продовжують прибувати російські лікарі для проведення медоглядів місцевого населення, які росіяни використовують як привід для депортації", — інформують у спротиві.
Через дефіцит робочої сили й відмову місцевих співпрацювати з ворогом на ТОТ прибувають лікарі на ротаційній основі.
"Цього разу партія лікарів прибула з Якутії. Крім медоглядів їх завданням є робота в мережі шпиталів на ТОТ. Саме російські гастролери відповідають за направлення на “профілактичні лікування” до різних регіонів рф, де фіксуються випадки, коли місцевих піддають фільтрації й залишенню там назавжди", — додають в ЦНС.
- Російська окупаційна адміністрація заборонила вʼїзд місцевим мешканцям до 15 кілометрової зони берега Дніпра на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.