Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
​Ексрозвіднику Червінському суд призначив 9 млн грн застави
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Штрафи від ТЦК за неуточнені дані. Що наразі відомо про те, як це працюватиме
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Росіяни звозять на тимчасово окуповані території України лікарів з Якутії, - спротив

Місцеве населення відмовляється співпрацювати з окупантами.

Росіяни звозять на тимчасово окуповані території України лікарів з Якутії, - спротив
Фото: Центр нацспротиву

Росіяни продовжують надсилати своїх лікарів на захоплені території України попри відмову місцевого населення ТОТ співпрацювати з ними.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території сходу України продовжують прибувати російські лікарі для проведення медоглядів місцевого населення, які росіяни використовують як привід для депортації", — інформують у спротиві.

Через дефіцит робочої сили й відмову місцевих співпрацювати з ворогом на ТОТ прибувають лікарі на ротаційній основі. 

"Цього разу партія лікарів прибула з Якутії. Крім медоглядів їх завданням є робота в мережі шпиталів на ТОТ. Саме російські гастролери відповідають за направлення на “профілактичні лікування” до різних регіонів рф, де фіксуються випадки, коли місцевих піддають фільтрації й залишенню там назавжди", — додають в ЦНС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies