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Внаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині сталися пожежі

Ворог атакував Нікополльщину дронами і вдарив з артилерії.

Внаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині сталися пожежі
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Нікопольщина упродовж дня 16 липня постраждала від ворожих артобстрілів та ударів дронами-камікадзе. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожі удари потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Унаслідок ворожих атак сталося кілька пожеж. Всі займання загасили рятувальники.

Фото: Сергій Лисак

Пошкоджені близько 20-ти приватних будинків, понівечені господарські споруди. Також руйнувань зазнали будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі. Побиті мікроавтобуси, легковик. Зачепило лінії електропередач та газогін.

Фото: Сергій Лисак

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