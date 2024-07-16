Внаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині сталися пожежі

Нікопольщина упродовж дня 16 липня постраждала від ворожих артобстрілів та ударів дронами-камікадзе.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під ворожі удари потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Унаслідок ворожих атак сталося кілька пожеж. Всі займання загасили рятувальники.
Пошкоджені близько 20-ти приватних будинків, понівечені господарські споруди. Також руйнувань зазнали будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі. Побиті мікроавтобуси, легковик. Зачепило лінії електропередач та газогін.