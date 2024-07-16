Внаслідок обстрілів РФ на Дніпропетровщині сталися пожежі

Ворог атакував Нікополльщину дронами і вдарив з артилерії.

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Нікопольщина упродовж дня 16 липня постраждала від ворожих артобстрілів та ударів дронами-камікадзе.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ворожі удари потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади.Унаслідок ворожих атак сталося кілька пожеж. Всі займання загасили рятувальники.

Фото: Сергій Лисак

Пошкоджені близько 20-ти приватних будинків, понівечені господарські споруди. Також руйнувань зазнали будівля транспортного підприємства, магазин, сонячні панелі. Побиті мікроавтобуси, легковик. Зачепило лінії електропередач та газогін.