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Рада прийняла за основу закон про звільнення військових від відповідальності за скоєне вперше дезертирство

Передбачається звільнення від кримінальної відповідальності, якщо порушники добровільно повернуться до служби та отримають письмову згоду від командира.

Рада прийняла за основу закон про звільнення військових від відповідальності за скоєне вперше дезертирство
Фото: Анна Стешенко

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада, прийняла за основу законопроєкт 11322 про зміни до щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану, повідомляє нардеп Ірина Геращенко. "За" - 273 нардепи. 

Під час війни пропонується звільняти військових від кримінальної відповідальності за перше правопорушення (самовільне залишення військової частини або дезертирство), якщо вони добровільно повернуться до служби та отримають письмову згоду від командира.

Підозрюваним у самовільному залишенні частини або дезертирстві пропонується дозволити просити зміну запобіжного заходу на продовження служби.

Проєкт надає командирам дискреційні повноваження вирішувати, чи звільняти від відповідальності.

Геращенко зазначає, що законопроєкт потребує допрацювання до 2 читання.

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