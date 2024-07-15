ДБР підтвердило напад дезертира на прикордонника в Одеській області

Фото: ДБР В Одеській області дезертир напав на прикордонника

Держбюро розслідувань підтвердило напад дезертирів на прикордонників в Одеській області.

За даними бюро, четверо військовослужбовців 14 липня втекли з навчальної частини та пішки хотіли потрапити до Молдови. Для того, аби під'їхати до кордону, вони найняли таксі.

"Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника", – йдеться у повідомленні.

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військового, який намагався нелегально перетнути кордон.