ДБР підтвердило напад дезертира на прикордонника в Одеській області

Держбюро розслідувань підтвердило напад дезертирів на прикордонників в Одеській області.
За даними бюро, четверо військовослужбовців 14 липня втекли з навчальної частини та пішки хотіли потрапити до Молдови. Для того, аби під'їхати до кордону, вони найняли таксі.
"Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали. Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника", – йдеться у повідомленні.
ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі військового, який намагався нелегально перетнути кордон.
- Сьогодні вранці УП з посиланням на речника ДПСУ та інформацію від анонімних джерел повідомила про напад на прикордонника в Одеській області. За даними журналістів, прикордонники зупинили авто, в якому, окрім водія, перебували четверо людей. Двоє з них почали тікати в різні боки, а потім один із них здійснив напад. Прикордонник здійснив попереджувальні постріли, а потім вистрілив у бік нападника.