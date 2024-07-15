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Через російську агресію в Україні загинула 561 дитина

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області. 

Через російську агресію в Україні загинула 561 дитина
Фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Понад 2023 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 15 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 561 дитина загинула та понад 1462 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це йдеться у звіті Офісу генпрокурора. 

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 564, Харківській – 406, Херсонській – 155, Дніпропетровській – 158, Київській – 131, Запорізькій – 121.

Протягом останнього часу:

  • 14 липня внаслідок обстрілу м. Мирноград Донецької області поранення отримала 16-річна дівчина.
  • 13 липня внаслідок обстрілу смт Буди Харківської області поранення отримали 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка.
  • 13 липня внаслідок обстрілу с. Чорнобаївка Херсонської області поранено 16-річну дівчину.
  • 13 липня внаслідок ракетного обстрілу смт Чорноморське Одеської області поранення отримав 11-річний хлопчик.

Нещодавно стало відомо про про першу жертву серед пацієнтів "Охматдиту", який Росія атакувала 8 липня. Помер хлопчик, який знаходився у критичному стані. 

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