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Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді

Про високі втрати нещодавно повідомила бойова медикиня Катерина Поліщук.

Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Telegram/Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав доручення з'ясувати обставини нещодавніх втрат особового складу 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якоба Гандюзка.

Він відправив начальника Військової служби правопорядку Збройних Сил у зону відповідальності з'єднання. Про це повідомили в Генеральному штабі.

"З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України", – йдеться у повідомленні.

  • Днями парамедикиня 59-ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка, захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук ("Пташка") закликала президента Володимира Зеленського усунути від ухвалення військових рішень осіб, "не зацікавлених у перемозі". У зв'язку з тим, що тисячі військовослужбовців залишаються виконувати бойові завдання під керівництвом Шевчука, Поліщук закликала президента звернути увагу та провести службову перевірку "щодо фактів злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям і здоров'ям особового складу, дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців".
  • Офіцер 59 бригади Сергій Цехоцький прокоментував цю заяву hromadske. Він сказав, що Катерина Поліщук не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка. "Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Наша бригада на цьому напрямку тримає цю інтенсивну оборону місяцями, практично не здавши позиції. Є втрати, на жаль, ми це дуже боляче переносимо. Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", – сказав Цехоцький.
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