Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді

Про високі втрати нещодавно повідомила бойова медикиня Катерина Поліщук.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав доручення з'ясувати обставини нещодавніх втрат особового складу 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якоба Гандюзка.

Він відправив начальника Військової служби правопорядку Збройних Сил у зону відповідальності з'єднання. Про це повідомили в Генеральному штабі.

"З метою перевірки ситуації в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з'ясування обставин нещодавніх втрат серед особового складу, Головнокомандувачем ЗС України прийнято рішення щодо виїзду в зону відповідальності з'єднання комплексної робочої групи на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗС України", – йдеться у повідомленні.