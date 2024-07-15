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Упродовж доби на Харківщині через агресію РФ постраждали двоє цивільних

Російські війська атакували область дронами та КАБами.

Упродовж доби на Харківщині через агресію РФ постраждали двоє цивільних
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби на Харківщині через агресію Росії загинув чоловік, ще двоє осіб постраждали. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Вчора о 20:30 в м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном пошкоджене асфальтове покриття.
  • Близько 17:30 в Золочеві Богодухівського району відбувся удар FPV-дроном "Ланцет" по території на трасі Т21-03 Золочів-Олександрівка. 
  • О 16:48 в с. Богуславка Ізюмського району унаслідок обстрілу КАБ горіли три господарські споруди. Постраждав 21-річний чоловік.
  • Біля 16:45 у с. Ківшарівка Куп'янського району поблизу "Колійної механічної станції" унаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка. Зруйновано дах двоповерхівки, пошкоджено вікна та двері. Постраждала 53-річна жінка.
  • О 12:00 в с. Кругляківка Куп'янського району унаслідок обстрілу зруйнована квартира.
  • О 09:31 в м. Куп'янськ унаслідок вибуху технічного пристрою загинув 42-річний чоловік.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку окупанти три рази безуспішно атакували наші позиції в районах Глибокого та Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку також тричі ворог отримав відкоша біля Піщаного і Стельмахівки. Зазнав втрат і відійшов.

Міністерство оборони РФ підтвердило застосування авіаційної бомби ФАБ-3000 по Харківській області. 

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