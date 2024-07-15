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Унаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджена ЛЕП, у області зайнялися пожежі

Через російські атаки ніхто не постраждав.

Унаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджена ЛЕП, у області зайнялися пожежі
Наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія упродовж доби атакувала дві громади Миколаївської області:Куцурубську і Очаківську. 

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

 Учора, 14 липня ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Виникло дві пожежі сухої трави за межами населених пунктів. Займання оперативно ліквідовані вогнеборцями. 

Увечері, 14 липня, о 20:10 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено приватні будинки, гараж та лінію електропередач. Також виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. 

У обох громадах минулося без постраждалих.

Прокуратура розпочала розслідування російського удару по підприємству у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок якого 10 липня 1 людина загинула і 8 травмовано. 

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