Унаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджена ЛЕП, у області зайнялися пожежі

Через російські атаки ніхто не постраждав.

Російська армія упродовж доби атакувала дві громади Миколаївської області:Куцурубську і Очаківську.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 14 липня ворог атакував дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Виникло дві пожежі сухої трави за межами населених пунктів. Займання оперативно ліквідовані вогнеборцями.

Увечері, 14 липня, о 20:10 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено приватні будинки, гараж та лінію електропередач. Також виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано.

У обох громадах минулося без постраждалих.

Прокуратура розпочала розслідування російського удару по підприємству у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок якого 10 липня 1 людина загинула і 8 травмовано.