Прокуратура розпочала розслідування російського удару по підприємству у Вознесенську Миколаївської області, внаслідок якого 10 липня 1 людина загинула і 8 травмовано. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 липня вдень збройні сили РФ завдали ракетний удар по підприємству у місті Вознесенськ Миколаївської області, на території якого перебували цивільні особи.

Внаслідок вибуху загинув чоловік, ще 8 людей були травмовані. Із травмами різного ступеня тяжкості їх доставлено до медичного закладу.

В результаті ураження зайнялася пожежа складських приміщень підприємства, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Пожежу було ліквідовано силами співробітників ДСНС.

Напередодні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що серед поранених є міський голова Вознесенська.