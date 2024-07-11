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Бійці 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр, який знищують росіяни

Окупанти застосовують не тільки артилерію, міномети, FPV та БПЛА зі скидами, а й термобаричні бомби.

Бійці 24 ОМБр показали, як зараз виглядає Часів Яр, який знищують росіяни

Журналісти "Українського Свідка" показали як зараз виглядає Часів Яр, який росіяни спопеляють мінометами, дронами та термобаричними бомбами. А бійці 24 ОМБр розповіли, якими можуть бути наслідки, якщо росіянам вдасться захопити місто.

Журналісти проєкту побували у місті разом із бійцями 24 ОМБр імені короля Данила, яка була передислокована для оборони Часового Яра.

Військові кажуть, що пересування містом - це лотерея: противник обстрілює увесь Часів Яр, хаотично та непередбачувано. 

"Пересуватись треба непомітно, — розповідає фотограф 24 ОМБр Олег Петрасюк. — Маскування може врятувати вам життя".

Про тактику бойових дій росіян розповідає також "Салют", командир 1-го стрілецького батальйону 24 ОМБр. 

"Противник намагається сковати нашу логістику, в першу чергу дистанційним мінуванням, — каже боєць. — На цих мінах, на жаль, підривається багато наших бійців, і вони отримують важкі ампутації. Росіяни обирають собі ціль — позицію або бліндаж, і просто цілий день її розбирають. До тих пір, поки людям на цих позиціях не буде де сховатись і вони всі не стануть “триста” (поранені) або “двісті” (загиблі)".

Окупанти застосовують тут не тільки артилерію, міномети, FPV та БПЛА зі скидами, а й термобаричні бомби. Останні призначені для ураження закритих приміщень: росіяни застосовують їх для руйнування інфраструктури, в тому числі житлових будинків.

За словами заступника командира 1-го стрілецького батальйону із позивним “Бодя”, співвідношення у живій силі на цій ділянці фронту — більше, ніж 1 до 10. 

"Противник несе величезні втрати, оскільки він йде не знаючи куди: мовляв, стій на цій позиції і все, — розповідає військовий. — Ми їх знищуємо, але нам бракує піхоти. Співвідношення живої сили тут навіть більше, ніж 1 до 10, їхня кількість просто нереальна: у Росії людей як піску в пустелі. Їхні втрати для нас не відчутні".

"Що буде, якщо ми втратимо Часів Яр? Почнуться якісь активні дії у напрямку Новодмитрівки, Миколаївки та Костянтинівки, — каже “Бодя”. — Якщо війська РФ візьмуть Часів Яр, то будуть просуватись на цьому напрямку та накопичувати резерви".

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