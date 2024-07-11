Окупанти застосовують не тільки артилерію, міномети, FPV та БПЛА зі скидами, а й термобаричні бомби.

Журналісти "Українського Свідка" показали як зараз виглядає Часів Яр, який росіяни спопеляють мінометами, дронами та термобаричними бомбами. А бійці 24 ОМБр розповіли, якими можуть бути наслідки, якщо росіянам вдасться захопити місто.

Журналісти проєкту побували у місті разом із бійцями 24 ОМБр імені короля Данила, яка була передислокована для оборони Часового Яра.

Військові кажуть, що пересування містом - це лотерея: противник обстрілює увесь Часів Яр, хаотично та непередбачувано.

"Пересуватись треба непомітно, — розповідає фотограф 24 ОМБр Олег Петрасюк. — Маскування може врятувати вам життя".

Про тактику бойових дій росіян розповідає також "Салют", командир 1-го стрілецького батальйону 24 ОМБр.

"Противник намагається сковати нашу логістику, в першу чергу дистанційним мінуванням, — каже боєць. — На цих мінах, на жаль, підривається багато наших бійців, і вони отримують важкі ампутації. Росіяни обирають собі ціль — позицію або бліндаж, і просто цілий день її розбирають. До тих пір, поки людям на цих позиціях не буде де сховатись і вони всі не стануть “триста” (поранені) або “двісті” (загиблі)".

Окупанти застосовують тут не тільки артилерію, міномети, FPV та БПЛА зі скидами, а й термобаричні бомби. Останні призначені для ураження закритих приміщень: росіяни застосовують їх для руйнування інфраструктури, в тому числі житлових будинків.

За словами заступника командира 1-го стрілецького батальйону із позивним “Бодя”, співвідношення у живій силі на цій ділянці фронту — більше, ніж 1 до 10.

"Противник несе величезні втрати, оскільки він йде не знаючи куди: мовляв, стій на цій позиції і все, — розповідає військовий. — Ми їх знищуємо, але нам бракує піхоти. Співвідношення живої сили тут навіть більше, ніж 1 до 10, їхня кількість просто нереальна: у Росії людей як піску в пустелі. Їхні втрати для нас не відчутні".

"Що буде, якщо ми втратимо Часів Яр? Почнуться якісь активні дії у напрямку Новодмитрівки, Миколаївки та Костянтинівки, — каже “Бодя”. — Якщо війська РФ візьмуть Часів Яр, то будуть просуватись на цьому напрямку та накопичувати резерви".