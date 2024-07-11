Умєров: Україна взмозі перемогти Росію, але потрібно більше зброї

"Нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей".

Українська влада має план перемоги у війні проти Росії, однак країні необхідно більше зброї.

Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Укрінформ.

"Ми взмозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в РФ,– ред.) займає час, а час є вирішальним. Але ми взмозі це зробити", - сказав він.

Умєров зазначив, що Україна використовуватиме дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об’єктах.

"Росія вже екскалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей", - додав Умєров.