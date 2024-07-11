Умєров: Україна взмозі перемогти Росію, але потрібно більше зброї

Українська влада має план перемоги у війні проти Росії, однак країні необхідно більше зброї.
Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає Укрінформ.
"Ми взмозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї. І вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу (бити по цілях в РФ,– ред.) займає час, а час є вирішальним. Але ми взмозі це зробити", - сказав він.
Умєров зазначив, що Україна використовуватиме дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об’єктах.
"Росія вже екскалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об’єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо вражати лише військові цілі. Вони обстрілюють наші міста й критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО й зброї для захисту наших людей", - додав Умєров.
- Як відомо, США і Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї по Росії.
- Нова політика США забороняє Україні бити по ключових аеродромах РФ, зокрема — на відстані більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії.
- Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджувало, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині.
- Нещодавно помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі заявив - якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.