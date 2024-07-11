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Трамп сьогодні зустрінеться з Орбаном у Флориді, ‒ Bloomberg

Візит відбудеться менше ніж через тиждень після зустрічі угорського прем'єра з Путіним.

Трамп сьогодні зустрінеться з Орбаном у Флориді, ‒ Bloomberg
Дональд Трамп і Віктор Орбан у Білому домі. Травень 2019 року
Фото: EPA/UPG

Колишній президент США Дональд Трамп зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Візит відбудеться менше ніж через тиждень після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Ця зустріч може посилити побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом.

Трамп і Путін висловлювали прихильність один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало критику обох партій. Нещодавно лідер республіканців заявив, що вірить, що зможе переконати Путіна припинити війну в Україні та звільнити американців, утримуваних у Росії, якщо його оберуть на другий термін.

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Раніше Трамп і Орбан зустрічалися у березні. Тоді угорський прем'єр-міністр сказав, що республіканець не даватиме Україні коштів на боротьбу з Росією, якщо знову виграє вибори. Орбан при цьому вважає, що відсутність фінансування "закінчить війну", бо своїми силами Україна "не зможе встояти на ногах".

"Мирний вояж" Орбана

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня вирушив у дипломатичне турне.
  • 2 липня він відвідав Київ. Згодом, у п'ятницю, 5 липня, він перебував у Москві, а 8 липня, у понеділок, відправився з візитом до Китаю, де, серед інших, зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном. Обидва політики мали говорити про те, як закінчити війну в Україні. 
  • Під час візиту до України Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир.
  • Проте згодом він визнав, що Зеленський не підтримав його "мирний план".
  • Як пояснив сам Орбан лідерам ЄС свій візит до Москви, він просував "мир для України".
  • Угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. А вже 1 січня 2025 року його перейме Польща.
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявили, що Орбан не має повноважень представляти ЄС за кордоном. За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, Будапешт не повідомляв Брюссель про заплановані візити глави угорського уряду.
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