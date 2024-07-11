Трамп сьогодні зустрінеться з Орбаном у Флориді, ‒ Bloomberg

Візит відбудеться менше ніж через тиждень після зустрічі угорського прем'єра з Путіним.

Дональд Трамп і Віктор Орбан у Білому домі. Травень 2019 року

Колишній президент США Дональд Трамп зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Візит відбудеться менше ніж через тиждень після його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Ця зустріч може посилити побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом.

Трамп і Путін висловлювали прихильність один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало критику обох партій. Нещодавно лідер республіканців заявив, що вірить, що зможе переконати Путіна припинити війну в Україні та звільнити американців, утримуваних у Росії, якщо його оберуть на другий термін.

Раніше Трамп і Орбан зустрічалися у березні. Тоді угорський прем'єр-міністр сказав, що республіканець не даватиме Україні коштів на боротьбу з Росією, якщо знову виграє вибори. Орбан при цьому вважає, що відсутність фінансування "закінчить війну", бо своїми силами Україна "не зможе встояти на ногах".

"Мирний вояж" Орбана