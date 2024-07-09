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Прем’єр Чехії Петр Фіала допоможе фон дер Ляєн із переобранням на другий термін

Фіала вважає, що вон дер Ляєн хороша президентка Єврокомісії.

Прем’єр Чехії Петр Фіала допоможе фон дер Ляєн із переобранням на другий термін
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Урсула фон дер Ляєн може розраховувати на допомогу прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, якщо їй знадобляться голоси від правої групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR).

Про це повідомляє Politico.

“Я підтримую Урсулу фон дер Ляєн і також спробую отримати кілька голосів від ЄКР. Якщо це буде можливо, ми підтримаємо її”, - сказав Петр Фіала.

Він наголосив, що вон дер Ляєн хороша президентка Єврокомісії, розуміла проблеми Центральної Європи та була дуже чіткою з початку російської агресії.

Фіала є лідером Громадянської демократичної партії (ODS), частини ECR, і має трьох депутатів Європарламенту.

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Минулого місяця прем’єрка Італії Джорджія Мелоні, чия партія “Брати Італії” входить до ECR, утрималася, коли національні лідери голосували за те, чи варто надавати фон дер Ляєн другий термін.

Також вона проголосувала проти того, щоб прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас стала наступним дипломатом ЄС, а колишній лідер Португалії Антоніу Кошта очолить Європейську раду. 

Водночас, Фіала проголосував за всіх трьох.

Наразі невідомо, чи підтримають фон дер Ляєн євродепутати від партії Мелоні.

Фон дер Ляєн, яка є представником правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), потребує 361 голос з 720 євродепутатів, щоб отримати другий термін на посаді президента Комісії. 

В 2019 році вона подолала цю саму перешкоду лише на дев’ять голосів.

  • В кінці червня очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін.

  • Угорщина не може підтримати продовження мандату Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.

  • Після перемоги на виборах до Європарламенту Європейська народна партія готова поділитися посадами керівників Євроради і Європарламенту із групою соціалістів. Для цього термін повноважень ділитимуть навпіл – по 2,5 року. Половину терміну головуватиме представник Європейської народної партії, а решту – представник соціалістів. Таким чином ЄНП хоче втримати за собою можливість призначити свою людину на пост глави Єврокомісії, а загалом зберегти три з чотирьох ключових посад у ЄС.

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