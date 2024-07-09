Лубінець не бачить готовності Росії до обміну "всіх на всіх"

Під час останнього обміну Україні вперше вдалося повернути п'ятьох людей з території Білорусі — трьох жінок і двох чоловіків

Уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець не вірить, що Росія готова провести обмін полоненими "всіх на всіх".

Про це омбудсман заявив на пресконференції, пише Укрінформ.

Дмитро Лубінець не вірить, що найближчим часом вдасться провести обмін полоненими "всіх на всіх" між Україною та Росією, адже не бачить готовності до цього останньої.

"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", — заявив Лубінець.

Лубінець також додав, що під час останнього обміну Україні вперше вдалося повернути п'ятьох людей з території Білорусі — трьох жінок і двох чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території республіки.

"Нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три наші героїні і двоє чоловіків, серед яких обвинувачуваний у підриві літака А-50 на території Білорусі. І нам вдалося його повернути. Деталі я не можу розкривати, але можу публічно сказати, що хоча б якийсь канал комунікації у мене з білоруською стороною він з’явився", — сказав Лубінець.

Також омбудсман підкреслив, що до полонених, які перебували на території Білорусі, не застосовували тортури.