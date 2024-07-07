Зеленський анонсував зміцнення українського флоту та ППО із Британією та Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміцнення українського флоту та ППО разом із Великою Британією та Нідерландами.

Про це пише "Укрінформ", а також йдеться у вечірньому зверненні президента після зустрічі у Одесі із новими міністрами оборони й закордонних справ Нідерландів та новим очільником оборонного відомства Британії.

"Сьогодні тут, в Одесі, були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою; була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи. Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці", – зазначив Зеленський.

Також додав, що говорили сьогодні і про зміцнення ППО.

"Це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16", сказав глава держави.

Як пише "Укрінформ", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що його колега із Нідерландів Каспар Велдкамп під час першого візиту до України обговорив передачу додаткового комплексу ППО Patriot.

Кулеба нагадав, що дві пускові установки Patriot з Нідерландів уже стоять на захисті українського неба з 2023 року.