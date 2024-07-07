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Міністр оборони Нідерландів відвідав українське підприємство з виробництва дронів

Руден Брекельманс здійснив свій перший робочий візит до Києва.

Міністр оборони Нідерландів відвідав українське підприємство з виробництва дронів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс
Фото: Міноборони

Міністр оборони новопризначеного уряду Нідерландів Рубен Брекельманс здійснив свій перший робочий візит до України і відвідав українське підприємство, що виробляє дрони.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Під час зустрічі з заступником міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександром Балануцою та розширеною делегацією Міноборони Брекельманс підтвердив непохитну підтримку України.

"Коли ви кажете «дякую» нам за допомогу, ми дякуємо вам у п’ять разів більше. Ви обороняєте не лише свою країну, а свободу та демократію у світі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав він.

Нідерландська делегація відвідала українське підприємство, що виробляє дрони. В ході переговорів із українською делегацією особливу увагу було приділено питанням технологій як одному зі шляхів підтримки України, який може бути розширений.

"Військові технології розвиваються тому, що українці тестують їх на полі бою та платять за це кров’ю та життями. Ми запрошуємо ініціативно брати участь у розвитку українських підприємств. Потрібно діяти активніше. Поки ми ведемо переговори на політичній арені, на українських цвинтарях більшає кількість прапорів", – наголосив заступник міністра оборони України Олександр Балануца. 

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