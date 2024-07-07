​У Молдові завершується перший за 10 років перепис населення

Громадян запитували про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше.

У Молдові сьогодні завершується перший за останні 10 років перепис населення, за допомогою якого хотіли актуалізувати дані про населення та умови їхнього проживання.

Про це повідомляє Newsmaker.

Перепис розпочався 8 квітня. Станом на 4 липня переписувачі поспілкувалися з 2,4 млн жителів країни. Громадян запитували про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше.

Участь у переписі - обов’язкова, а за відмову взяти в ній участь загрожують штрафи. У статистичному бюро пояснили, що державі необхідні актуальні дані про населення для ефективної розробки політики у низці сфер.

Під час цього перепису спробували виправити організаційні недоліки перепису 2014 року, який тривав лише два тижні і тому близько п’ятої частини населення залишились неохопленими. Цього разу переписувачі приходили за адресою до 5 разів, якщо не одразу застали господарів вдома. Також вони могли записувати інформацію про відсутню людину від членів родини, які проживають за тією ж адресою.

Попередні результати перепису населення мають опублікувати до 31 грудня 2024 року, а остаточні – лише у 2026 році.

На осінь у Молдові планують референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС. Він пройде 20 жовтня – одночасно з президентськими виборами.

Що з переписом населення в Україні