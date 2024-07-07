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​У Молдові завершується перший за 10 років перепис населення

Громадян запитували про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше.

​У Молдові завершується перший за 10 років перепис населення
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У Молдові сьогодні завершується перший за останні 10 років перепис населення, за допомогою якого хотіли актуалізувати дані про населення та умови їхнього проживання. 

Про це повідомляє Newsmaker.

Перепис розпочався 8 квітня. Станом на 4 липня переписувачі поспілкувалися з 2,4 млн жителів країни. Громадян запитували про ідентичність і релігійні переконання, освіту, зайнятість, склад родини, умови проживання та інше. 

Участь у переписі - обов’язкова, а за відмову взяти в ній участь загрожують штрафи. У статистичному бюро пояснили, що державі необхідні актуальні дані про населення для ефективної розробки політики у низці сфер.

Під час цього перепису спробували виправити організаційні недоліки перепису 2014 року, який тривав лише два тижні і тому близько п’ятої частини населення залишились неохопленими. Цього разу переписувачі приходили за адресою до 5 разів, якщо не одразу застали господарів вдома. Також вони могли записувати інформацію про відсутню людину від членів родини, які проживають за тією ж адресою.

Попередні результати перепису населення мають опублікувати до 31 грудня 2024 року, а остаточні – лише у 2026 році.

На осінь у Молдові планують референдум щодо ставлення громадян до вступу у ЄС. Він пройде 20 жовтня – одночасно з президентськими виборами. 

Що з переписом населення в Україні

  • В Україні в 2023 року Кабінет Міністрів скасував проведення всеукраїнського перепису населення. Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.
  • Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік. Згодом його перенесли спочатку на 2012-й, потім на 2013-й, потім на 2014-й, після чого на 2016 рік. У грудні 2015 року уряд уп'яте переніс перепис населення - на 2020 рік.
  • 2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. Перепис населення в окупованому Криму і Донбасі в уряді планували провести за допомогою супутників.
  • Директор Інституту демографії Елла Лібанова розкритикувала цю ідею. Вона зазначила, що електронний перепис може не визнати міжнародна спільнота.
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